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В ВСУ заявили о готовности отступить из Курахово

FT: ВСУ ждут от командования приказ к отступлению из Курахово, но пока его нет

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Подразделения украинской армии готовы начать отступление из города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР), однако пока не получали соответствующего приказа от командования. Об этом газете Financial Times (FT) рассказал один из командиров-артиллеристов ВСУ.

По словам офицера, Вооруженные силы России атакуют Курахово с трех сторон.

Также издание прогнозирует, что российские войска к декабрю продвинутся еще на 30-35 км на запад. Чтобы этого не допустить, Киев намеревается мобилизовать порядка 160 тысяч человек, однако, по данным источников FT, более реалистичным выглядит призыв порядка 100 тысяч, что позволит покрыть нехватку солдат наполовину.

В статье отмечается, что из-за дефицита личного состава командиры ВСУ уже начали отправлять в пехоту медиков и поваров.

11 ноября газета The Independent сообщала, что российские военные окружили Курахово с трех сторон. По данным издания, армия РФ постоянно обстреливает город, используя для этого системы залпового огня и артиллерийские орудия. Также активное участие в работе принимают расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Вечером 12 ноября журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке сообщил, что Вооруженные силы России прорвали последнюю линию обороны к востоку от Курахово, и продвинулись вглубь на 1,2 км.

По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, российская армия прорывается к центру Курахово.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ массово сдались в плен под Курахово.

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