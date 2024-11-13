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Рогов рассказал подробности о боях в Курахово

РИА Новости: солдаты ВС РФ с боями пробиваются к центру Курахово

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Алексей Майшев/РИА Новости

В настоящее время российские солдаты ведут уличные бои в городе Курахово в Донецкой народной республике (ДНР), пробиваясь к центру населенного пункта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

«В самом Курахово идет ощутимое продвижение наших войск с восточной стороны города. Наши войска приближаются с боями к центру. Инициатива в руках наших ребят. Идут ожесточенные уличные бои», — рассказал Рогов.

По его словам, чтобы замедлить наступление россиян, украинская армия массово применяет дроны-камикадзе.

11 ноября газета The Independent сообщала, что российские военные окружили Курахово с трех сторон. По данным издания, армия РФ постоянно обстреливает Курахово, используя для этого системы залпового огня и артиллерийские орудия. Также активное участие в работе принимают расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Вечером 12 ноября журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке сообщил, что Вооруженные силы России прорвали последнюю линию обороны к востоку от Курахово, и продвинулись вглубь на 1,2 км.

Ранее стало известно, что украинцы сильно сократили свои денежные пожертвования для армии.

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