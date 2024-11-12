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Бойцы ВСУ массово сдались в плен под Курахово

НМ ДНР: подразделение бригады ВСУ в полном составе сдалось в плен под Курахово

Подразделение 79-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало в окружение, после чего приняло решение в полном составе сдаться в плен российским войскам на Кураховском направлении. Об этом сообщили в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

По данным милиции, украинские войска попали в окружение войск 20-й дивизии 8-й гвардейской армии. После этого позициям ВСУ нанесли артиллерийский удар.

«После артиллерийского обстрела было организовано залистовывание позиций, а также звуковещание с применением дронов и наземной техники», — говорится в сообщении.

В Народной милиции ДНР добавили, что после произошедшего украинское подразделение решило в полном составе сдаться в плен.

В настоящее время части и соединения ВС РФ глубоко охватили Курахово с трех сторон. В самом городе уже идут уличные бои, и участь Курахово практически предрешена. Как будет развиваться обстановка в дальнейшем и какие главные задачи стоят перед российскими войсками — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее стало известно о взятии в клещи группировки ВСУ под Курахово.

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