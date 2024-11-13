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Стало известно о прорыве ВС России последней линии обороны ВСУ к востоку от Курахово

Журналист Репке: российские войска контролируют около 15% города Курахово в ДНР

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы России прорвали последнюю линию обороны к востоку от города Курахово, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР). Они продвинулись там вглубь на 1,2 км, сообщил в социальной сети X журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке.

По его словам, российские войска контролируют около 15% этого населенного пункта.

12 ноября сообщалось, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала в клещи к югу от Курахово.

До этого газета The Independent написала, что российские военные окружили Курахово с трех сторон. Также, по данным украинского аналитического ресурса Deep State, ВС РФ уже вошли в восточную часть города и пытаются там закрепиться. Одновременно с этим стало известно, что Киев еще весной отдал приказ разобрать Кураховскую ТЭС, а 11 ноября СМИ сообщили о подрыве Терновской дамбы на Кураховском водохранилище. Что происходит на этом участке фронта — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-аналитик ЦРУ рассказал, как ВСУ потерпят крах.

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