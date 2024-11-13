Бразилия привлечет 9 тыс. военных для охраны саммита G20

Бразилия задействует 9 тыс. военнослужащих для обеспечения безопасности на саммите G20, который пройдет 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщили в сайте министерства обороны страны.

Военные будут контролировать морские и внутренние воды, порты, воздушное пространство, безопасность аэропортов и киберугрозы. Президент Луис Инасиу Лула да Силва подписал соответствующий указ.

С 1 декабря 2023 года Бразилия взяла на себя председательство в G20. Завершающий саммит состоится в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.

Накануне посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев сообщил, что российскую делегацию на саммите G20 в Рио-де-Жанейро возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Президент Владимир Путин заявлял, что не поедет на саммит G20 в Бразилии в этом году, «чтобы не срывать мероприятие». По мнению Путина, его появление нарушило бы нормальную работу форума. Он добавил, что отправят того, кто достойно представит интересы России на саммите G20 в Бразилии на высоком уровне.

Ранее сообщалось, что в резолюции парламентской двадцатки «забыли» упомянуть Украину.