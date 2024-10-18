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Путин не приедет на ноябрьский саммит G20 в Бразилии

Путин заявил, что не поедет на G20 в Бразилии, чтобы не срывать работу форума

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Власти РФ определят, кто на высоком уровне представит интересы страны на саммите G20. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Ну что же, я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума? <...> Мы фактически сорвем работу «двадцатки». Зачем? Мы найдем, кто в России на высоком уровне, достойно представит интересы нашей страны в Бразилии», — сказал глава государства.

С 1 декабря 2023 года Бразилия взяла на себя председательство в G20. Завершающий саммит состоится в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что попытки западных стран «украинизировать» повестку на предыдущем заседании стран G20 провалились из-за отсутствия поддержки со стороны большей части государств глобального Юга.

18 октября Путин встречается с главами ключевых СМИ стран — участниц БРИКС. Мероприятие проходит в преддверии саммита объединения в Казани, который состоится 22–24 октября. В 2024 году Россия председательствует в БРИКС, предстоящий саммит станет первым, в котором поучаствуют новые члены сообщества — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин сообщил, что хочет как можно быстрее завершить СВО.

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