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Стало известно, кто возглавит делегацию России на саммите G20 в Бразилии

Российскую делегацию на саммите G20 в Рио-де-Жанейро возглавит Лавров

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Российскую делегацию на саммите G20 в Рио-де-Жанейро возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев в своем Telegram-канале.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что не поедет на саммит G20 в Бразилии в этом году, «чтобы не срывать мероприятие». По мнению Путина, его появление нарушило бы нормальную работу форума.

Он добавил, что отправят того, кто достойно представит интересы России на саммите G20 в Бразилии на высоком уровне.

Бразилия является одной из стран — участниц Римского статута, утверждающего юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС). В марте 2023 года суд выдал ордер на арест Путина. В Кремле заявляли, что ордер не станет препятствием для развития отношений России с другими странами.

С 1 декабря 2023 года Бразилия взяла на себя председательство в G20. Завершающий саммит состоится в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.

Ранее в резолюции парламентской двадцатки «забыли» упомянуть Украину.

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