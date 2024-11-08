В итоговой резолюции десятой встречи спикеров парламентов стран Группы двадцати (G20) нет упоминания Украины. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, передает телеканал «Вместе-РФ».

«Итоговый документ <…> получается <…> если не идеальным, то во всяком случае близким к тому, что нам бы хотелось видеть», — отметил он.

Косачев уточнил, что Украина и украинский кризис в нем «не упоминаются ни разу». Он обратил внимание, что парламентарии работали над «значительно более серьезными» вопросами современной международной повестки. По словам вице-спикера, российская делегация демонстрировала на заседании «культуру парламентской дипломатии и политического диалога».

В числе обсуждаемых проблем были: борьба с бедностью, реакция на изменения климата и другие.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что предложения Китая, Индии и ЮАР по урегулированию конфликта обсудят на встрече стран «Большой двадцатки» (G20).

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.