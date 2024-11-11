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Пушилин сообщил о продвижении ВС РФ в ДНР

Пушилин: ВС РФ продвигаются в самом Курахово и перерезают пути снабжения ВСУ

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Александр Сухов/РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил России продвигаются в городе Курахово Донецкой народной республики. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, российские военные перерезают линии снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ), окружают населенный пункт. Пушилин отметил, что это очень грамотное командование ВС РФ на данном этапе.

До этого стало известно, что ВСУ покинули существенное количество позиций к востоку от Константиновки в Донецкой народной республике.

Накануне Пушилин сообщал, что российские ВС продвигаются на Краснолиманском направлении, берут под контроль населенные пункты, занимают укрепрайоны противника.

6 ноября Минобороны РФ сообщало, что российские бойцы взяли под свой контроль населенный пункт Антоновка в ДНР.

Ранее главком ВСУ сообщил генералу НАТО о сложной ситуации на линии фронта.

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