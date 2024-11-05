В ДНР оценили положение украинских войск на фронте

Положение украинских войск на линии боевого соприкосновения продолжает ухудшаться, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Он рассказал о ситуации на поле боя в эфире телеканала «Россия 24».

«Определенные сложности мы фиксируем, которые складываются у противника, исходя из того же уровня мобилизации, которая проходит на территории Украины, насильственной мобилизации», — отметил он.

Как сказал Пушилин, об ухудшении оперативной обстановки на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) свидетельствуют и заявления зарубежных чиновников. В частности, речь идет о предложениях властей в Киеве по снижению призывного возраста до 18 лет.

При этом глава ДНР подчеркнул, что российским бойцам нельзя недооценивать потенциал украинских войск.

5 ноября в Telegram-канале украинского аналитического ресурса DeepState появилась информация о том, что военнослужащие страны утратили контроль еще над одним населенным пунктом в ДНР. Речь идет о селе Степановка, которое заняли бойцы Вооруженных сил РФ.

Ранее солдаты ВСУ начали эвакуировать жителей донецкого города Константиновка.