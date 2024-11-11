Российские войска вошли в Курахово

Передовые штурмовые отряды Вооруженных сил Российской Федерации вошли в восточную часть города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимира Рогова.

«Наши передовые штурмовые отряды вошли в восточную часть города», — заявил он.

По его словам, там в настоящее время идут ожесточенные бои.

Также 11 ноября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения Вооруженных сил России продвигаются в городе Курахово. По его словам, российские военные перерезают линии снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ), окружают населенный пункт. Пушилин отметил, что это очень грамотное решение на данном этапе. По данным ТАСС, Вооруженные силы Украины покинули существенное количество позиций к востоку от Константиновки в Донецкой народной республике.

Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка, имеет важное оперативное значение.

Ранее в ДНР оценили положение украинских войск на фронте.