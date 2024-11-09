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Главком ВСУ сообщил генералу НАТО о сложной ситуации на линии фронта

Сырский сообщил генералу НАТО Каволи о сложной ситуации на фронте

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Roman Chop/AP

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о телефонном разговоре с генералом Кристофером Каволи, который командует Объединенными ВС НАТО в Европе и возглавляет Европейское командование ВС США.

«В начале разговора проинформировал американского коллегу об обстановке на линии фронта. Ситуация остается сложной», — написал главком ВСУ.

31 октября Сырский обсудил с генералом НАТО Каволи отправку военных Северной Кореи в Россию. Они обменялись мнениями относительно безотлагательного и жесткого реагирования международного сообщества на привлечение военного контингента КНДР к боевым действиям на стороне Москвы. Тогда же он сообщал о тяжелых боях на всей протяженности линии боевого соприкосновения. 2 ноября главком ВСУ заявил, что Вооруженные силы РФ в настоящее время проводят одно из своих самых масштабных наступлений на поле боя. По его словам, на ряде направлений фронта продолжаются активные сражения, поэтому украинские формирования нуждаются в постоянном обновлении ресурсов.

Ранее Зеленский назвал самые сложные направления фронта для ВСУ.

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