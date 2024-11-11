Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули существенное количество позиций к востоку от Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По словам собеседника издания, речь идет о существенном количестве позиций.

Накануне сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили американский бронетранспортер М113 на Константиновском направлении. Бронетранспортер пытался перебросить к линии фронта группу бойцов.

Также Минобороны РФ сообщало, что российские военные нанесли поражение бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Константиновка, Зализнянское, Новомарково, Курахово, Дальнее и Северск в ДНР. За сутки украинская армия потеряла до 640 военнослужащих.

Константиновка расположена в Краматорском районе ДНР, на берегах реки Кривой Торец. Этот город до начала СВО считался в регионе одним из крупнейших по площади и численности населения.

Ранее в ДНР оценили положение украинских войск на фронте.