Пушилин: ВС РФ занимают укрепрайоны ВСУ на Краснолиманском направлении

В Донецкой народной республике (ДНР) российские ВС продвигаются на Краснолиманском направлении, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Денис Пушилин.

По его словам, указанное направление находится в центре внимания.

«Ребята продвигаются, освобождается территория, ВС РФ занимают укрепрайоны противника. Это мы видим, фиксируем, помогаем всем чем можно», — сказал Пушилин.

7 ноября командир реактивной батареи 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Большой утверждал, что украинские военные используют мирных жителей в качестве живого щита при отступлении на Краснолиманском направлении. 3 ноября ТАСС передал, что группа украинских военнослужащих попала в окружение в районе села Терны в ДНР. При этом речь шла о нескольких взводах Вооруженных сил Украины.

Ранее главком ВСУ сообщил генералу НАТО о сложной ситуации на линии фронта.