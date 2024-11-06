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Российские войска взяли под контроль Антоновку в ДНР

Минобороны РФ: российские бойцы освободили Антоновку в ДНР

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Телеграм-канал «Минобороны России»

Российские бойцы взяли под свой контроль населенный пункт Антоновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ.

По информации ведомства, боевую задачу по освобождению села выполнили подразделения «Южной» группировки войск.

Они же за минувшие сутки нанесли поражение формированиям трех механизированных, одной десантно-штурмовой и одной аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Места скопления живой силы и техники украинских войск, подвергшиеся ударам, находились в районе населенных пунктов Дальнее и Шумы. Еще ряд позиций ВСУ располагались около населенных пунктов Курахово и Дылеевка.

«Отражена одна контратака штурмовой группы противника», — говорится в заявлении.

Из него следует, что в ходе сражений ВСУ потеряли до 645 бойцов и шесть автомобилей. Также военные «Южной» группировки уничтожили один склад с боеприпасами украинских формирований и вывели из строя две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», две гаубицы, одно орудие FH-70 британского производства, одну боевую машину пехоты.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин посетил город Горняк, перешедший под контроль российских войск.

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