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В украинских Сумах произошел взрыв

В Сумах произошел взрыв во время воздушной тревоги

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Shutterstock/RONEDYA

В городе Сумы на севере Украины произошел взрыв на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога действует не только в Сумской, но и в Ровненской, Хмельницкой, Днепропетровской и Николаевской областях.

8 и 9 ноября власти Сумской области сообщали о повреждении объектов критической инфраструктуры. Воздушная тревога в регионе объявлялась уже несколько раз в течение дня.

В ночь на 9 ноября украинские СМИ также писали о серии взрывов в Одессе после массированной атаки БПЛА. Глава областной военной администрации города Олег Кипер сообщил, что город атаковали БПЛА Shahed, работала система ПВО. Мэр Харькова Игорь Терехов тоже заявил о взрыве в городе. Кроме того, взрывы были слышны в Черкасской и Тернопольской областях.

Ранее появились кадры удара по личному составу и боевой технике ВСУ в Сумской области.

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