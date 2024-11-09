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Появились кадры удара по личному составу и боевой технике ВСУ в Сумской области

МО РФ показало кадры удара по местам размещения ВСУ в Сумской области

Минобороны России опубликовало в своем Telegram-канале видео удара артиллеристов группировки войск «Север» по местам временного размещения личного состава и боевой техники украинских войск в Сумской области.

На кадрах видно, как после прицеливания расчет реактивной системы залпового огня выпускает снаряд по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

7 ноября Минобороны РФ сообщало, что российские военные при отражении атаки на Курскую область нанесли удары по местам скопления личного состава и техники семи бригад ВСУ на территории Сумской области. Кроме того, российские армейская авиация и артиллерийские расчеты били по позициям украинских формирований в приграничных районах Курской области.

6 ноября депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готовит вывод войск с территории Курской области. Парламентарий пришла к такому выводу, проанализировав посты военачальника в социальных сетях, посвященные ситуации на поле боя.

Ранее Путин заявил, что Курская область будет полностью зачищена от ВСУ.

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