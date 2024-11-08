Израиль отменил спасательную миссию в Амстердаме

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила на своем сайте, что отменила спасательную миссию в Амстердаме после нападений на израильских болельщиков в городе со стороны пропалестинских активистов.

«Ни одно подразделение ЦАХАЛ в Амстердам не поедет», — указано в тексте.

Накануне десять израильских болельщиков пострадали в результате нападения сторонников Палестины после футбольного матча между амстердамским клубом «Аякс» и командой «Маккаби» из Тель-Авива, прошедшего в столице Нидерландов. На фоне атак израильтян в Амстердаме призвали не демонстрировать национальную символику и по возможности не выходить на улицы. Отмечалось, что Израиль после серии нападений на израильских болельщиков в Амстердаме планирует направить в Нидерланды спасательную миссию. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Нидерландах призвали к депортации нападавших на израильских болельщиков.