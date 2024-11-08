При нападении на израильских болельщиков в Амстердаме пострадали 10 человек

Десять израильских болельщиков пострадали в результате нападения сторонников Палестины после футбольного матча между амстердамским клубом «Аякс» и командой «Маккаби» из Тель-Авива, прошедшего в столице Нидерландов. Об этом сообщило израильское издание The Times of Israel со ссылкой на данные министерства иностранных дел Израиля.

Еще двое болельщиков пропали без вести. Степень тяжести полученных пострадавшими ранений пока неизвестна. На фоне атак израильтян в Амстердаме призвали не демонстрировать национальную символику и, по возможности, не выходить на улицы.

Во время атак скрывшие лицо за масками нападавшие кричали призывы к освобождению Палестины. Сообщается о краже паспортов пострадавших израильтян. Нападения начались на выходе со стадиона и продолжались несколько часов. Группы агрессивных нападавших, вооруженных холодным оружием, избивали болельщиков, сбрасывали их в каналы, устраивали погромы и пытались похитить людей. Нападавшие также проникали в отели, где скрывались израильтяне, бросали фаеры и выкрикивали пропалестинские лозунги.

Ранее «ПСЖ» пожизненно отстранил болельщика за расисткий выкрик.