ЦАХАЛ начнет спасательную операцию в Нидерландах после нападения на израильтян

Израиль после серии нападений на израильских болельщиков в Амстердаме планирует направить в Нидерланды спасательную миссию. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

«Миссия при координации с правительством Нидерландов будет развернута с использованием грузового самолета и будет включать в себя медицинские и спасательные команды», — отмечается в публикации.

В пресс-службе добавили, что Армия обороны Израиля готовит операцию по указанию политического руководства. Командование армии будет руководить ей в сотрудничестве с различными подразделениями и органами безопасности Израиля.

Накануне десять израильских болельщиков пострадали в результате нападения сторонников Палестины после футбольного матча между амстердамским клубом «Аякс» и командой «Маккаби» из Тель-Авива, прошедшего в столице Нидерландов. На фоне атак израильтян в Амстердаме призвали не демонстрировать национальную символику и по возможности не выходить на улицы.

Ранее «ПСЖ» пожизненно отстранил болельщика за расистский выкрик.