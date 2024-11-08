Нападение на израильтян в Нидерландах: фанатов сбрасывали в каналы и отбирали паспорта ЦАХАЛ проведет спасательную миссию в Амстердаме из-за атаки на фанатов «Маккаби»

Минувшей ночью в Амстердаме произошло нападение на израильских граждан, которые прибыли поддержать футбольный клуб «Маккаби» на матч Лиги Европы против местного «Аякса». Вооруженные холодным оружием мужчины сбрасывали людей в каналы, отбирали у них паспорта. Беспорядки начались после того, как группа неизвестных срывала флаги Палестины на улицах Амстердама и скандировала «Черт бы тебя побрал, Палестина!». Утром Армия обороны Израиля объявила об экстренной эвакуации граждан страны из Нидерландов.

Людей сбрасывали в воду и похищали паспорта

Вечером 7 ноября до и после матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между амстердамским клубом «Аякс» и командой «Маккаби» из Тель-Авива 10 израильских болельщиков пострадали в результате нападения сторонников Палестины. Об этом сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на данные министерства иностранных дел Израиля.

Во время атак скрывшие лицо за масками нападавшие выкрикивали призывы к освобождению Палестины. Очевидцы сообщили о краже паспортов пострадавших израильтян. Нападения начались еще до стартового свистка и продолжились на выходе со стадиона.

Группы нападавших, вооруженных холодным оружием, избивали болельщиков, сбрасывали их в каналы, устраивали погромы и пытались похитить людей.

Неизвестные также проникали в другие общественные места, бросали фаеры и выкрикивали пропалестинские лозунги.

Группы агрессивно настроенных людей в масках преследовали израильтян по улицам вплоть до лобби гостиниц и отелей, где те остановились перед походом на футбол.

По данным правоохранительных органов Нидерландов, двое болельщиков пропали без вести. Степень тяжести полученных пострадавшими ранений пока неизвестна. На фоне атак израильтян в Амстердаме призвали не демонстрировать национальную символику и по возможности не выходить на улицы.

8 ноября стало известно, что Армия обороны Израиля в Амстердаме планирует направить в Нидерланды спасательную миссию. Изначально это потребовал премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху, призвавший выделить минимум два самолета, чтобы как можно скорее вывезти граждан Израиля. Позднее о старте спасательной операции сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

«После серьезных и жестких инцидентов против израильтян в Амстердаме, по указанию политических сил и в соответствии с текущей ситуацией, ЦАХАЛ готовится как можно скорее развернуть спасательную миссию при координации правительства Нидерландов», — отмечается в публикации.

В пресс-службе добавили, что командование армии будет руководить ей в сотрудничестве с различными подразделениями и органами безопасности Израиля.

По информации портала Yet, около 57 человек были арестованы, и по меньшей мере 12 человек были ранены.

Израильские фанаты срывали флаги Палестины

По информации Daily Mail, израильские футбольные фанаты сами занимались провокациями перед началом футбольного матча против «Аякса».

Во время массового шествия по улицам города люди в черной одежде, скрывающие лица капюшонами, срывали палестинские флаги с фасадов зданий и скандировали «Черт бы тебя побрал, Палестина!». Утверждается, что нападавшие также без видимой причины атаковали такси и конфликтовали с водителями.

Полиция Амстердама пока не подтвердила официально, что это были именно болельщики «Маккаби».

Тем не менее уже в тот момент начались одиночные столкновения между фанатами «Аякса» и израильской команды. После матча этот конфликт перерос в массовое избиение израильских болельщиков.

Игра закончилась разгромом

Футбольный матч между «Аяксом» и «Маккаби» состоялся 7 ноября в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. Игра прошла на стадионе «Йохан Круифф Арена» в присутствии 53 719 зрителей и завершилась разгромом израильской команды со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Бертран Траоре, Кеннет Тейлор, Мика Годтс, Брайан Бробби и Киян Фитц-Джим.

После этой победы нидерландская команда набрала 10 очков и поднялась на вторую строчку в сводной турнирной таблице Лиги Европы.

Для клуба из Тель-Авива это поражение стало четвертым кряду — с нулем баллов «Маккаби» находится на 35-м месте.

В следующем туре «Аякс» отправится на выезд в Сан-Себастьян, где проведет встречу против «Реал Сосьедада», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян. Игра пройдет 28 ноября на стадионе «Реале Арена» и начнется в 23:00 по московскому времени.

«Маккаби» на нейтральном поле встретится с турецким «Бешикташем» — этот матч пройдет 28 ноября, стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.