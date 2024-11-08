В Нидерландах призвали к депортации нападавших на израильских болельщиков

Лидер крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс на своей странице в социальной сети X призвал к задержанию и депортации виновных в нападении на футбольных болельщиков израильского клуба «Маккаби» в Амстердаме.

«Похоже на охоту на евреев на улицах Амстердама... Стыдно за то, что такое может произойти в Нидерландах», — отметил он.

Он призвал задержать и депортировать виновных в нападениях.

Накануне десять израильских болельщиков пострадали в результате нападения сторонников Палестины после футбольного матча между амстердамским клубом «Аякс» и командой «Маккаби» из Тель-Авива, прошедшего в столице Нидерландов. На фоне атак израильтян в Амстердаме призвали не демонстрировать национальную символику и по возможности не выходить на улицы. Израиль после серии нападений на израильских болельщиков в Амстердаме планирует направить в Нидерланды спасательную миссию. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «ПСЖ» пожизненно отстранил болельщика за расистский выкрик.