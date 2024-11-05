В украинском Каневе прозвучали взрывы

В городе Канев Черкасской области Украины прозвучали взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале ТСН.

««Канев — взрывы», — говорится в сообщении украинского телеканала, опубликованном в 4:57 по московскому времени.

Какие-либо подробности телеканал не приводит.

Данные онлайн-ресурса «Официальная карта воздушных тревог Украины» свидетельствуют о том, что тревога звучит в четырех регионах страны — Киевской, Сумской, Полтавской и Черкасской областях.

Незадолго до этого сообщалось о взрывах в Житомирской области Украины. Кроме того, взрывы фиксировались в Полтаве, Харькове, силы ПВО работали в Киеве.

3 ноября сообщалось, что в Шосткинском районе Сумской области на севере Украины получили повреждения объекты инфраструктуры. Мэр города Шостка Николай Нога отмечал, что на объектах велись аварийно-восстановительные работы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский в Евросовете пожаловался на сложные зимы для Украины и попросил ПВО.