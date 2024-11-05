В одной из областей Украины произошли взрывы

В Житомирской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

Подробная информация не приводится.

В настоящий момент в Киеве, Киевской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Черкасской областях действует режим воздушной тревоги.

Час назад сообщалось о взрывах в Полтаве. Телеканал «Общественное» сообщал о взрывах в Харькове.

3 ноября сообщалось, что в Шосткинском районе Сумской области на севере Украины получили повреждения объекты инфраструктуры. Мэр города Шостка Николай Нога отмечал, что на объектах велись аварийно-восстановительные работы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в подполье заявили об ударе по производству беспилотников в Одессе.