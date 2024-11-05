Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве

Средства противовоздушной обороны (ПВО) работают в Голосеевском районе Киева. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.

Также сообщается о работе ПВО в районе Сум.

В Киеве в данный момент действует воздушная тревога.

3 ноября сообщалось, что в Шосткинском районе Сумской области на севере Украины получили повреждения объекты инфраструктуры. Мэр города Шостка Николай Нога отмечал, что на объектах велись аварийно-восстановительные работы. В ночь на 3 ноября в Сумской области неоднократно объявляли воздушную тревогу. Украинские средства массовой информации сообщали о звуках взрывов в Сумах.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский депутат заявила о снижении эффективности сил ПВО.