В Харькове раздались взрывы

В городе Харькове на Украине раздалось несколько взрывов. Об этом сообщается в Telegram-канале телеканала «Общественное».

«В Харькове прогремела серия взрывов», — говорится в публикации.

Данные онлайн-ресурса «Официальная карта воздушных тревог Украины» свидетельствуют о том, что в Харькове с 0:53 по московскому времени звучит воздушная тревога.

В настоящее время территории нескольких регионов Украины находятся в «красной зоне», в их числе Киевская, Сумская и Полтавская области.

3 ноября сообщалось, что в Шосткинском районе Сумской области на севере Украины получили повреждения объекты инфраструктуры. Мэр города Шостка Николай Нога отмечал, что на объектах велись аварийно-восстановительные работы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в подполье заявили об ударе по производству беспилотников в Одессе.