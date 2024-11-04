Британский аналитик заявил, что Зеленского возмутил отказ Польши сбивать российские ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский публично выражает возмущение по поводу отказа Польши сбивать российские ракеты. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Зеленский в ярости, он очень зол на поляков за то, что они все еще отказываются сбивать российские ракеты над территорией Украины», — сказал он.

По словам Меркуриса, Зеленский начал публично жаловаться на то, что Запад не дает Украине обещанные средства противовоздушной обороны. Также украинский лидер злится на Варшаву из-за ее отказа передавать Киеву истребители МиГ-29.

По словам эксперта, глава киевского режима фактически публично жалуется, что Украина не получает от Запада средства ПВО, которые ей были обещаны. Кроме того, Зеленский сейчас вовлечен в ожесточенный спор с Польшей из-за того, что Варшава также отказывается предоставлять ВСУ истребители МиГ-29.

До этого Зеленский заявил, что договорился с НАТО о схеме, по которой Польша передаст Киеву советские истребители МиГ-29, а Североатлантический альянс компенсирует их Варшаве, однако польские власти «нашли другую причину» и отказали в передаче самолетов.

Ранее в Польше ответили Зеленскому на упрек после отказа передать Киеву МиГ-29.