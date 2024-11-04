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Британский аналитик заявил, что Зеленского возмутил отказ Польши сбивать российские ракеты

Аналитик Меркурис: Зеленский в ярости из-за отказа Польши сбивать ракеты РФ

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Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский публично выражает возмущение по поводу отказа Польши сбивать российские ракеты. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Зеленский в ярости, он очень зол на поляков за то, что они все еще отказываются сбивать российские ракеты над территорией Украины», — сказал он.

По словам Меркуриса, Зеленский начал публично жаловаться на то, что Запад не дает Украине обещанные средства противовоздушной обороны. Также украинский лидер злится на Варшаву из-за ее отказа передавать Киеву истребители МиГ-29.

По словам эксперта, глава киевского режима фактически публично жалуется, что Украина не получает от Запада средства ПВО, которые ей были обещаны. Кроме того, Зеленский сейчас вовлечен в ожесточенный спор с Польшей из-за того, что Варшава также отказывается предоставлять ВСУ истребители МиГ-29.

До этого Зеленский заявил, что договорился с НАТО о схеме, по которой Польша передаст Киеву советские истребители МиГ-29, а Североатлантический альянс компенсирует их Варшаве, однако польские власти «нашли другую причину» и отказали в передаче самолетов.

Ранее в Польше ответили Зеленскому на упрек после отказа передать Киеву МиГ-29.

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