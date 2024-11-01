В Польше рассказали, принято ли решение о перехвате ракет над Украиной

Правительство Польши и ее союзники по Североатлантическому альянсу пока не решили осуществлять перехват ракет над Украиной. Об этом сообщил глава польского МИД Радослав Сикорский в эфире телеканала Polsat, передает РИА Новости.

«Такое решение еще не было принято», — заявил дипломат.

В сентябре Сикорский в беседе с Financial Times заявил, что необходимость сбивать российские ракеты над Украиной — это долг Польши по защите своего воздушного пространства. Он назвал такой шаг «законной мерой» и «конституционной обязанностью».

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в ответ подчеркнул, что так Польша сделает целью установки, которые выпускают ракеты. По мнению депутата, Сикорский часто появляется в СМИ с «одиозными и фантастическими заявлениями», цель которых — представить Польшу сторонницей нацистской Украины. При этом сами жители страны такую тактику не разделяют, считает парламентарий.

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