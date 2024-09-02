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В Польше сочли долгом сбивать российские ракеты над Украиной

Глава МИД Сикорский назвал долгом Польши сбивать российские ракеты над Украиной

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Czarek Sokolowski/AP

Долг Польши по защите своего воздушного пространства состоит в необходимости сбивать российские ракеты над Украиной. Об этом в беседе с Financial Times заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту своего воздушного пространства — это наша конституционная обязанность», — подчеркнул он.

Сикорский назвал «законной мерой самообороны» сбитие ракет над Украиной при условии, если в Варшаве сочтут, что воздушные цели «находятся на пути к вхождению в наше воздушное пространство».

2 сентября утром сообщалось, что Польша подняла в воздух истребители из-за якобы активности дальней российской авиации.
До этого в Минобороны РФ заявили, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами.

Ранее в Польше заявили об упадке армии Европы.

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