В Польше ответили на упреки Зеленского по поводу сокращения военной поддержки

Главы МИД и минобороны Польши Радослав Сикорский и Владислав Косиняк-Камыш в ходе пресс-конференции в Ольштыне ответили на упреки президента Украины Владимира Зеленского по поводу сокращения военной поддержки страны. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, речь шла о нежелании Польши передать Украине обещанные истребители МиГ-29, а также перехватывать ракеты над территорией Украины.

«У Украины есть почти 300 польских танков, много тяжелой техники, включая самолеты, однако мы также являемся прифронтовым государством, нам также угрожает Россия, и не все возможно», — поделился Сикорский.

Косиняк-Камыш добавил, что обороноспособность Польши находится в приоритете перед помощью Киеву.

«Польша передала Украине столько военной техники, сколько было возможно, но пределом является обороноспособность и безопасность Польши», — пояснил глава польского оборонного ведомства.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с НАТО о схеме, по которой Польша передаст Киеву советские истребители МиГ-29, а Североатлантический альянс компенсирует их Варшаве, однако польские власти «нашли другую причину» и отказали в передаче самолетов.

Ранее в Польше заявили об упадке армии Европы.