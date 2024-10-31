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Польша отказалась передавать Украине советские истребители МиГ-29

«Страна»: Зеленский упрекнул Польшу в отказе передавать Киеву истребители МиГ-29

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Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с НАТО о схеме, по которой Польша передаст Киеву советские истребители МиГ-29, а Североатлантический альянс компенсирует их Варшаве, однако польские власти «нашли другую причину» и отказали в передаче самолетов. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По словам украинского лидера, он договорился об истребителях еще с прежним генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, но получил отказ от Варшавы.

«Мы очень хотели получить МиГи от Польши, но они нам не могли передать, потому что у них не хватало своих. Поэтому мы договорились с НАТО, что они им выделят полицейскую миссию, как у наших балтийских друзей... И что после этого? Дала ли нам Польша самолеты? Нет. Нашлась другая причина? Да», — сказал Зеленский.

Также он упрекнул Польшу в том, что она отказалась сбивать российские ракеты над Украиной.

29 октября президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не сможет передать Киеву истребители МиГ-29 без получения гарантий защиты польского воздушного пространства со стороны НАТО. Одним из условий он также назвал своевременное прибытие в Варшаву более современных самолетов.

В августе министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страны НАТО скептически относятся к идее президента Украины Владимира Зеленского сбивать российские ракеты над его страной.

Ранее в Госдуме предупредили Польшу о плачевных последствиях вовлечения в конфликт на Украине.

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