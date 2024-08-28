В Польше отказались сбивать российские ракеты над Украиной

Страны Североатлантического альянса скептически относятся к идее президента Украины Владимира Зеленского сбивать российские ракеты над его страной. Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью агентству РАР.

«По этому вопросу есть большой скептицизм. Ни одно государство в отдельности не примет таких решений», — заявил он.

Косиняк-Камыш отметил, что сам не наблюдал в НАТО сторонников принятия решения поддержать Зеленского и сбивать российские ракеты. При этом он отметил, что с пониманием относится к желанию украинского лидера, поскольку «это его роль».

Министр национальной обороны среди прочего напомнил, что роль Польши — принимать решения, соответствующие интересам его государства.

До этого Зеленский в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в эфире всеукраинского телемарафона, заявил, что Польша не будет сбивать ракеты над Украиной без поддержки этого решения со стороны других стран НАТО.

Ранее армия Польши прокомментировала массированный удар ВС РФ по Украине.