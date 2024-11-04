В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он попросил жителей области сохранять спокойствие, а также предупредил, что силы противовоздушной обороны находятся в боевой готовности.

28 октября Гусев напомнил о недопустимости публикаций фотографий и видеозаписей последствий ударов украинских беспилотников.

Глава региона отметил, что ряд фотографий и видео были сделаны с размытием объектов, и поблагодарил их авторов за такой подход. При этом Гусев все равно обратил внимание на важность отсутствия даже таких публикаций, поскольку «совокупно они позволяют противнику определить последствия».

Утром 28 октября в сети появились кадры пожара на одном из атакованных беспилотниками предприятий в Воронежской области. Незадолго до этого Гусев сообщал о двух пострадавших в результате налета на регион.

В ночь на понедельник Минобороны РФ сообщало, что за сутки над российскими регионами были ликвидированы 109 украинских беспилотников.

Ранее на российские танки в зоне СВО установили новую защиту от беспилотников.