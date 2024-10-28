В сети появились кадры пожара на предприятии в Воронежской области

В сети появились кадры пожара на одном из атакованных беспилотниками предприятий в Воронежской области. Их опубликовал Telegram-канал Mash.

На видеозаписи видны языки пламени. При этом каких-либо взрывов и громких звуков на записи не слышно. По предварительным данным, видео сделано у спиртзавода в поселке Анна.

Незадолго до этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал о двух пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на регион. Он уточнял, что удары были произведены по двум предприятиям в Аннинском районе. Огнем оказались повреждены несколько зданий и сооружений разного назначения.

В ночь на 28 октября Минобороны РФ сообщало, что за сутки над российскими регионами были ликвидированы 109 украинских беспилотников.

Вечером 27 октября воронежский губернатор Александр Гусев писал, что в результате падения беспилотного летательного аппарата получила повреждения пристройка на территории промышленного предприятия. По данным Telegram-канала Baza, целью атаки беспилотников был спиртзавод в Новохоперском районе.

Ранее в Госдуме назвали условие прекращения атак беспилотников ВСУ на территорию РФ.