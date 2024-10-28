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На российские танки в зоне СВО установили новую защиту от беспилотников

РИА: в зоне СВО появились российские танки с «дредами» от FPV-дронов

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Константин Михальчевский/РИА Новости

На танках 150-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Юг» появились защищающие от FPV-дронов мангалы, напоминающие издали молодежную прическу из сплетенных косичек — дредов. Об этом сообщает РИА Новости.

Защитная конструкция находится над башней боевой машины в виде уже привычной надстройки-«мангала», где по периметру крыши дополнительно закреплены промышленные стальные канаты. Расстояние между канатами рассчитано на то, чтобы кумулятивная струя FPV-дрона противника сдетонировала вне брони танка, не повредив ее. Вражеский беспилотник практически не может пролететь сквозь эти «дреды».

По словам командира танка с позывным «Федя», танкисты сами спроектировали и доработали такую защиту.

«Федя» также добавил, что на танке дополнительно установили средство радиоэлектронной борьбы с дронами.

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