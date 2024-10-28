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Регионы России за сутки атаковали более 100 украинских дронов

Минобороны сообщило об уничтожении 109 БПЛА над Россией за сутки

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Телеграм-канал Балицкий Евгений

За сутки над российскими регионами были ликвидированы 109 украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Ведомство уточнило, что ночью силы противовоздушной обороны нейтрализовали 51 дрон ВСУ. Их них 18 сбили над Тамбовской областью, еще по четыре над Орловской, Брянской и Липецкой областями. Кроме того, в Воронежской области уничтожили три беспилотника, а над Курской областью и акваторией Азовского моря — по одному.

По данным оборонного ведомства, в течение дня 41 БПЛА попытался атаковать Брянскую область, 10 — Белгородскую. Над Курской областью сбили четыре дрона, над Калужской — два, над Воронежской — еще один.

Вечером 27 октября воронежский губернатор Александр Гусев написал, что в результате падения беспилотного летательного аппарата получила повреждения пристройка на территории промышленного предприятия. Baza утверждает, что целью атаки беспилотников был спиртзавод в Новохоперском районе.

Ранее вооруженная группа попыталась проникнуть в Брянскую область.

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Атаки БПЛА на Россию
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