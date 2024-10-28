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В Воронежской области при атаке БПЛА пострадали два человека

Губернатор Гусев: два человека пострадали после атаки БПЛА в Воронежской области

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Inna Varenytsia/REUTERS

В Воронежской области два человека пострадали в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По словам областного главы, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два предприятия в Аннинском районе, в результате чего пострадали два работника. Один из них был направлен на стационарное лечение, а второй — на амбулаторное.

Огнем оказались повреждены несколько зданий и сооружений разного назначения. Пожар был потушен около двух часов ночи.

Около 23:30 27 октября Гусев писал, что в результате падения беспилотного летательного аппарата получила повреждения пристройка на территории промышленного предприятия. Он рассказал, что в общей сложности на территории региона выявили и подавили около 10 дронов с помощью средств радиоэлектронной борьбы и сил противовоздушной обороны.

По данным Telegram-канала Baza, целью атаки беспилотников в Воронежской области был спиртзавод в Новохоперском районе.

Ранее регионы России за сутки атаковали более 100 украинских дронов.

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