Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Воронежской области напомнили о недопустимости публикаций с места прилетов

Губернатор Гусев: фото с мест прилетов помогают ВСУ оценивать последствия атак

close
Телеграм-канал «Типичный Воронеж»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев напомнил в своем Telegram-канале о недопустимости публикаций фотографий и видеозаписей последствий ударов украинских беспилотников.

«Прошедшей ночью в интернете появились видеозаписи результатов украинских атак, распространяемые некоторыми жителями двух районов Воронежской области. Некоторые из этих видео сразу же опубликовали украинские и западные информационные каналы», — написал Гусев, призвав граждан не помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ) оценивать последствия атак и корректировать огонь.

Глава региона отметил, что ряд фотографий и видео были сделаны с размытием объектов, и поблагодарил их авторов за такой подход. При этом Гусев все равно обратил внимание на важность отсутствия даже таких публикаций, поскольку «совокупно они позволяют противнику определить последствия».

Утром 28 октября в сети появились кадры пожара на одном из атакованных беспилотниками предприятий в Воронежской области. Незадолго до этого Гусев сообщал о двух пострадавших в результате налета на регион.

В ночь на понедельник Минобороны РФ сообщало, что за сутки над российскими регионами были ликвидированы 109 украинских беспилотников.

Ранее на российские танки в зоне СВО установили новую защиту от беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами