В Воронежской области напомнили о недопустимости публикаций с места прилетов

Губернатор Воронежской области Александр Гусев напомнил в своем Telegram-канале о недопустимости публикаций фотографий и видеозаписей последствий ударов украинских беспилотников.

«Прошедшей ночью в интернете появились видеозаписи результатов украинских атак, распространяемые некоторыми жителями двух районов Воронежской области. Некоторые из этих видео сразу же опубликовали украинские и западные информационные каналы», — написал Гусев, призвав граждан не помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ) оценивать последствия атак и корректировать огонь.

Глава региона отметил, что ряд фотографий и видео были сделаны с размытием объектов, и поблагодарил их авторов за такой подход. При этом Гусев все равно обратил внимание на важность отсутствия даже таких публикаций, поскольку «совокупно они позволяют противнику определить последствия».

Утром 28 октября в сети появились кадры пожара на одном из атакованных беспилотниками предприятий в Воронежской области. Незадолго до этого Гусев сообщал о двух пострадавших в результате налета на регион.

В ночь на понедельник Минобороны РФ сообщало, что за сутки над российскими регионами были ликвидированы 109 украинских беспилотников.

Ранее на российские танки в зоне СВО установили новую защиту от беспилотников.