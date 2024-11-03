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Ветеран ВСУ допустил, что Киев подпишет капитуляцию

Ветеран ВСУ Найем: Киев подпишет капитуляцию, если не наберет 160 тысяч солдат

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Reuters

Украина подпишет капитуляцию, если не мобилизует 160 тысяч человек за два месяца. Об этом заявил ветеран Вооруженных сил Украины, адвокат Маси Найем, слова которого передает украинское издание «Страна».

«Если 160 тыс. человек не придёт мобилизоваться в течение следующих двух месяцев, мы подписываем капитуляцию. Ну, потому что это же честный ответ. Вы не хотите идти воевать, но кто-то это должен делать», — сказал Найем.

В воскресенье стало известно, что в Киеве предприятия получили письма для проверки сотрудников, руководители организации сообщают о том, что в городе могут отменить 90% броней от мобилизации.

3 ноября газета The Guardian писала, что Вооруженные силы Украины «близки к краху» фронта в Донецкой народной республике и на Купянском направлении в Харьковской области из-за ускоряющегося продвижения российской армии. Отмечается, что киевские военкоматы берут сведения не из реестра военнообязанных, а по домовым книгам, по прописке.

Ранее украинский волонтер призвала к массовой мобилизации женщин.

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