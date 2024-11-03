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В Британии заявили о скором «полном разгроме» ВСУ

Меркурис: российские военные приблизилась к окончательному разгрому ВСУ

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские вооруженные силы могут скоро достигнуть окончательной победы над украинской армией, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Россия приближается к завершающему этапу и к полному разгрому Украины,» — подчеркнул он.

Меркурис отметил, что российские войска продолжают наступательные действия, особенно активизировавшись на Южнодонецком направлении. Он добавил, что обеспокоенность их продвижением растет не только среди украинских граждан, но и среди западных союзников.

«Пессимистичные настроения охватывают и западные столицы — по всему миру ощущается неладное,» — заключил аналитик.

В Минобороны недавно заявили, что российские военные улучшили тактическое положение под Купянском, Петропавловкой и Голубовкой в Харьковской области Украины.

В конце октября замкомандира третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин заявил, что из-за приближения российских войск украинским властям следует готовить Днепропетровскую область к обороне. По его словам, украинским властям нужно изменить подход к обороне и строить фортификационные линии до приближения к ним ВС РФ.

Ранее на Западе сообщили об усиливающемся чувстве отчаяния киевских властей в связи с ситуацией на фронте.

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Операция на Украине
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