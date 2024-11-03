Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил стратегическое значение перехода села в ДНР под контроль РФ

Дандыкин: контроль села Вишневое в ДНР — это окружение важного для ВСУ Курахово

close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Взятие под контроль российскими войсками села Вишневое в ДНР — это окружение важного для Украины с точки зрения логистики города Курахово. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, Вооруженные силы окружают Курахово, которое является большим городом по мерками ДНР и очень важным для украинских властей из-за логистики. Дальше Курахово находится Днепропетровская область, подчеркнул эксперт.

«Мы подходим и с юга, и с запада, и с востока. И берем в оперативное окружение. Дальше бои», — сказал Дандыкин.

3 ноября Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Вишневое в Донецкой народной республике.

По данным ведомства, российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Димитров, Петровка, Новоселидовка, Щербиновка, Дзержинск и Нелеповка в ДНР.

Также в этом направлении ВС РФ отразили десять контратак ВСУ. В итоге противник потерял более 500 человек. Помимо живой силы, ВСУ потеряли британский бронетранспортер Spartan, боевую бронированную машину «Казак», четыре пикапа, гаубицу «Мста-Б» и гаубицу Д-30, а также американские бронетранспортер М113, боевую бронированную машину MaxxPro и орудие М119.

Ранее в Google Maps появились снимки мест расположения военных систем ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами