Эксперт объяснил стратегическое значение перехода села в ДНР под контроль РФ

Взятие под контроль российскими войсками села Вишневое в ДНР — это окружение важного для Украины с точки зрения логистики города Курахово. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, Вооруженные силы окружают Курахово, которое является большим городом по мерками ДНР и очень важным для украинских властей из-за логистики. Дальше Курахово находится Днепропетровская область, подчеркнул эксперт.

«Мы подходим и с юга, и с запада, и с востока. И берем в оперативное окружение. Дальше бои», — сказал Дандыкин.

3 ноября Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Вишневое в Донецкой народной республике.

По данным ведомства, российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Димитров, Петровка, Новоселидовка, Щербиновка, Дзержинск и Нелеповка в ДНР.

Также в этом направлении ВС РФ отразили десять контратак ВСУ. В итоге противник потерял более 500 человек. Помимо живой силы, ВСУ потеряли британский бронетранспортер Spartan, боевую бронированную машину «Казак», четыре пикапа, гаубицу «Мста-Б» и гаубицу Д-30, а также американские бронетранспортер М113, боевую бронированную машину MaxxPro и орудие М119.

Ранее в Google Maps появились снимки мест расположения военных систем ВСУ.