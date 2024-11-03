Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Вишневое в Донецкой народной республике. Об этом пишет Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Димитров, Петровка, Новоселидовка, Щербиновка, Дзержинск и Нелеповка в ДНР.

Также в этом направлении ВС РФ отразили десять контратак ВСУ. В итоге противник потерял более 500 человек. Помимо живой силы, ВСУ потеряли британский бронетранспортер Spartan, боевую бронированную машину «Казак», четыре пикапа, гаубицу «Мста-Б» и гаубицу Д-30, а также американские бронетранспортер М113, боевую бронированную машину MaxxPro и орудие М119.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказывал, что новая усовершенствованная тактика российских военных на линии фронта заставляет солдат Вооруженных сил Украины покидать свои позиции.

Ранее группа украинских военных попала в окружение в ДНР.