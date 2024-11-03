Раскрыто число пострадавших детей в результате удара по медучреждению в Газе

Двое взрослых и четверо детей пострадали на севере сектора Газа в результате удара, который был нанесен по центру первичной помощи, где проводилась вакцинация от полиомиелита. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в соцсети Х.

«Мы получили чрезвычайно тревожное сообщение о том, что сегодня был нанесен удар по центру первичной медико-санитарной помощи «Шейх Радван» на севере сектора Газа, когда родители везли своих детей на вакцинацию от полиомиелита», — сообщил он.

Гебрейесус добавил, что этот инцидент произошел в районе, в отношении которого «была согласована гуманитарная пауза, позволяющая продолжать вакцинацию». Подобные действия ставят под угрозу охрану здоровья детей, подчеркнул глава ВОЗ.

Полиомиелит — это инфекционное заболевание, которое появляется в результате заражения вирусом. Он поражает нервную систему, может вызвать паралич.

В конце июля Гебрейесус заявил, что в секторе Газа за время конфликта резко снизился охват вакцинацией детей от полиомиелита. Он также обратил внимание, что до начала военных действий охват вакцинацией детей от полиомиелита составлял порядка 99%. В настоящее время этот показатель резко снизился до 86%.

7 августа ВОЗ обратилась с призывом к сторонам конфликта о прекращении огня в Газе на несколько дней для доставки вакцин против полиомиелита.

16 августа Министерство здравоохранения Палестины зафиксировало первый подтвержденный случай вируса полиомиелита в секторе Газа, заболевший — десятимесячный ребенок из города Дейр-эль-Балах.

Ранее Израиль сократил гуманитарную зону в секторе Газа.