Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раскрыто число пострадавших детей в результате удара по медучреждению в Газе

ВОЗ: в результате удара по медучреждению в секторе Газе ранены четверо детей

close
Depositphotos

Двое взрослых и четверо детей пострадали на севере сектора Газа в результате удара, который был нанесен по центру первичной помощи, где проводилась вакцинация от полиомиелита. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в соцсети Х.

«Мы получили чрезвычайно тревожное сообщение о том, что сегодня был нанесен удар по центру первичной медико-санитарной помощи «Шейх Радван» на севере сектора Газа, когда родители везли своих детей на вакцинацию от полиомиелита», — сообщил он.

Гебрейесус добавил, что этот инцидент произошел в районе, в отношении которого «была согласована гуманитарная пауза, позволяющая продолжать вакцинацию». Подобные действия ставят под угрозу охрану здоровья детей, подчеркнул глава ВОЗ.

Полиомиелит — это инфекционное заболевание, которое появляется в результате заражения вирусом. Он поражает нервную систему, может вызвать паралич.

В конце июля Гебрейесус заявил, что в секторе Газа за время конфликта резко снизился охват вакцинацией детей от полиомиелита. Он также обратил внимание, что до начала военных действий охват вакцинацией детей от полиомиелита составлял порядка 99%. В настоящее время этот показатель резко снизился до 86%.

7 августа ВОЗ обратилась с призывом к сторонам конфликта о прекращении огня в Газе на несколько дней для доставки вакцин против полиомиелита.

16 августа Министерство здравоохранения Палестины зафиксировало первый подтвержденный случай вируса полиомиелита в секторе Газа, заболевший — десятимесячный ребенок из города Дейр-эль-Балах.

Ранее Израиль сократил гуманитарную зону в секторе Газа.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами