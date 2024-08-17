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Израиль сократил гуманитарную зону в секторе Газа

ООН: приказ Израиля об эвакуации затрагивает 170 тыс. человек из сектора Газа

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Hatem Khaled/Reuters

Требования Израиля об эвакуации жителей сектора Газа из районов боевых действий затрагивает 170 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте представительства Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

Как отметили в управлении, новый приказ об эвакуации, отданный израильскими военными 15 августа, сократил обозначенную Израилем гуманитарную зону до 11% территории сектора Газа. Он влияет на шесть кварталов в Дейр-эль-Балахе и Хан-Юнисе, в том числе два в пределах обозначенной Израилем гуманитарной зоны в Аль-Маваси на западе Хан-Юниса.

«Это затронуло более 120 мест для перемещенных лиц, в которых, по оценкам, проживает 170 тыс. человек. Новый порядок также затрагивает гуманитарные объекты, включая склад Всемирной продовольственной программы, в то время как в Газе уже ощущается серьезная нехватка складских помещений, что сказывается на нашей способности получать и отправлять помощь», — говорится в заявлении УКГВ.

До этого генсек ООН Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта в секторе Газа сделать гуманитарные паузы для проведения вакцинации от полиомиелита.

Ранее стало известно о результатах переговоров по Газе в Дохе.

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