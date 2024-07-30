В Газе за время конфликта снизился охват вакцинацией детей от полиомиелита

В секторе Газа за время конфликта резко снизился охват вакцинацией детей от полиомиелита. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса.

По его словам, до начала конфликта охват вакцинацией детей от полиомиелита составлял 99%.

«К настоящему времени этот показатель резко снизился до 86%, угрожая появлением благоприятных для циркуляции вируса контингентов невакцинированных детей», — пояснил Гебрейесус.

В мае исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Синди Маккейн сообщала, что в северной части сектора Газа начался голод, а в южной части ситуация также начала ухудшаться.

Глава регионального бюро Программы развития ООН по арабским странам Абдулла ад-Дардари заявил, что на восстановление сектора Газа, во многих частях региона уничтоженного практически до основания, придется потратить $30-40 млрд.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.