Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Газе за время конфликта снизился охват вакцинацией детей от полиомиелита

ВОЗ: в Газе резко снизился охват вакцинацией детей от полиомиелита

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

В секторе Газа за время конфликта резко снизился охват вакцинацией детей от полиомиелита. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса.

По его словам, до начала конфликта охват вакцинацией детей от полиомиелита составлял 99%.

«К настоящему времени этот показатель резко снизился до 86%, угрожая появлением благоприятных для циркуляции вируса контингентов невакцинированных детей», — пояснил Гебрейесус.

В мае исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Синди Маккейн сообщала, что в северной части сектора Газа начался голод, а в южной части ситуация также начала ухудшаться.

Глава регионального бюро Программы развития ООН по арабским странам Абдулла ад-Дардари заявил, что на восстановление сектора Газа, во многих частях региона уничтоженного практически до основания, придется потратить $30-40 млрд.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами