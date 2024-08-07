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ВОЗ призвала прекратить огонь в Газе для доставки вакцин

ВОЗ призвала временно прекратить боевые действия в Газе для доставки вакцин

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Mukhtar Khan/AP

Всемирная организация здравоохранения обратилась с призывом к сторонам конфликта о прекращении огня в Газе на несколько дней для доставки вакцин против полиомиелита. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает РИА Новости.

«Для защиты детей в Газе от полиомиелита необходимо прекращение огня», — сказал он.

Глава ВОЗ обратил внимание, что «дни спокойствия» требуются для подготовки и проведения вакцинации, когда медработники и оборудование должны передвигаться абсолютно свободно. Он напомнил, что в Газу направят более миллиона вакцин и введут препарат в ближайшие недели.

В конце июля Гебрейесус выступил с заявлением, что в секторе Газа за время конфликта резко снизился охват вакцинацией детей от полиомиелита. Он обратил внимание, что до начала военных действий охват вакцинацией детей от полиомиелита составлял 99%. К настоящему времени этот показатель резко снизился до 86%.

Ранее в Северную Корею доставили миллионы доз вакцин для детей и беременных женщин.

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