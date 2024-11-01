Американский военный журнал предупредил о риске столкновения РФ и НАТО

Недавние учения российских стратегических сил ядерного сдерживания прошли на фоне серьезной напряженности в отношениях с Западом. Об этом говорится в публикации американского военного журнала Military Watch (MWM).

В статье отмечается, что опубликованная Минобороны РФ видеозапись «подтверждает запуск межконтинентальной баллистической ракеты RSM-56 «Булава» с подводной лодки из Охотского моря недалеко от Японии».

По мнению авторов материала, указанные учения отражают высокую напряженность в отношениях России и НАТО, поскольку западные страны «рассматривают возможность совместных ударов с Украиной с территории Украины по целям на международно признанной российской территории». В них могут быть использованы западные ракеты Storm Shadow, SCALP и ATACMS.

Кроме того, в тексте высказываются опасения о риске вооруженного конфликта между вооруженными силами России и НАТО, который может начаться в случае прямого вмешательства альянса в ход боевых действий на Украине.

29 октября сообщалось, что президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания, находясь в ситуационном центре в Кремле. Во время тренировки были отработаны пуски ракет. Позже в Кремле ее назвали плановой.

Путин рассказал об оснащенности ядерных сил России современным вооружением.