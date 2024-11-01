После атаки ВСУ в Белгородской области загорелась сухая трава

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область, несколько объектов сбили российские средства ПВО. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, пострадавших нет. В Белгороде повреждены кровля частного домовладения и линия электропередачи», — сообщил он.

Кроме того, в поселке Майском загорелась сухая трава. Спасатели уже ликвидировали возгорание.

В этот же день украинский беспилотник был сбит в небе над Брянской областью. Подробности рассказал глава региона Александр Богомаз.

Утром 1 ноября в Минобороны России сообщили, что за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили и перехватили 83 беспилотника Вооруженных сил Украины.

Позже сообщалось, что на территории нефтебазы в Светлограде в Ставропольском крае упал беспилотный летательный аппарат. Подробности раскрыл глава региона Владимир Владимиров.

Ранее советник главы ДНР рассказал об атаке беспилотника на него.