Минобороны отчиталось о сбитых и перехваченных дронах ВСУ за ночь

За прошедшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили и перехватили 83 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, 36 украинских беспилотников самолетного типа уничтожили над территорией Курской области, 20 — над Брянской, 12 — над территорией Крыма, еще восемь — над Воронежской областью. Также системы ПВО сбили четыре дрона ВСУ над Орловской областью и три — над Белгородской.

17 октября военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что российские средства ПВО и РЭБ работают по одному из самых сверхсекретных вооружений ВСУ — дрону «Лютый». По его словам, речь идет о малозаметном беспилотнике.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее полковник рассказал об особенности украинских «дронов-драконов».