Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Беспилотник упал на территории нефтебазы на Ставрополье

В Ставропольском крае на территорию нефтебазы упал беспилотник ВСУ

close
Inna Varenytsia/REUTERS

Ночью на территории нефтебазы в Светлограде в Ставропольском крае упал беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Владимиров.

«Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы», — написал он.

Массированная атака со стороны Украины продолжалась до самого утра. Количество сбитых беспилотников уточняется, рассказал губернатор.

Утром 1 ноября губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что ночью регион подвергся массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины, повреждены два жилых дома.

Ночью 1 ноября российское министерство обороны России сообщало, что силы противовоздушной обороны (ПВО) над российскими регионами сбили 88 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ. Среди них пять беспилотников уничтожили в Орловской области. Губернатор региона рассказал, что обошлось без пострадавших и повреждений.

Ранее беспилотники впервые атаковали Чечню.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами