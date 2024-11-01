Беспилотник упал на территории нефтебазы на Ставрополье

Ночью на территории нефтебазы в Светлограде в Ставропольском крае упал беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Владимиров.

«Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы», — написал он.

Массированная атака со стороны Украины продолжалась до самого утра. Количество сбитых беспилотников уточняется, рассказал губернатор.

Утром 1 ноября губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что ночью регион подвергся массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины, повреждены два жилых дома.

Ночью 1 ноября российское министерство обороны России сообщало, что силы противовоздушной обороны (ПВО) над российскими регионами сбили 88 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ. Среди них пять беспилотников уничтожили в Орловской области. Губернатор региона рассказал, что обошлось без пострадавших и повреждений.

Ранее беспилотники впервые атаковали Чечню.